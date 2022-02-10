Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию"

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию", в случае если не удалось получить ответа на свой звонок.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию", если не удалось получить ответа на свой звонок.

Как передает Report, об этом министр сказал на брифинге.

По его словам, министерство здравоохранения регистрирует и рассматривает каждое поступившее обращение: "Каждая жалоба изучается, принимаются все необходимые меры".

По словам Мусаева, резкий рост числа инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" сказывается на количестве жалоб: "Хочу отметить, что медицинский персонал работает до 9 часов вечера. Призываю население с пониманием отнестись к этому вопросу. Но в любом случае, все звонки на "Горячую линию" принимаются. Если на звонок не ответили, рекомендую перезвонить еще раз".