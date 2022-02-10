О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию"

Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию" Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию", в случае если не удалось получить ответа на свой звонок.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 12:15
Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на Горячую линию

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию", если не удалось получить ответа на свой звонок.

Как передает Report, об этом министр сказал на брифинге.

По его словам, министерство здравоохранения регистрирует и рассматривает каждое поступившее обращение: "Каждая жалоба изучается, принимаются все необходимые меры".

По словам Мусаева, резкий рост числа инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" сказывается на количестве жалоб: "Хочу отметить, что медицинский персонал работает до 9 часов вечера. Призываю население с пониманием отнестись к этому вопросу. Но в любом случае, все звонки на "Горячую линию" принимаются. Если на звонок не ответили, рекомендую перезвонить еще раз".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri: "Qaynar Xətt"ə zənginə cavab verilməyən vətəndaş səbrli olaraq yenidən zəng vursun”

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi