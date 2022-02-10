О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр здравоохранения рассказал о надежности экспресс-тестов

Министр здравоохранения рассказал о надежности экспресс-тестов Штамм "омикрон" имеет свои особенности. В настоящее время действительным является ПЦР-тест, который считается золотым стандартом в качестве основного метода обнаружения вируса.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 14:28
Министр здравоохранения рассказал о надежности экспресс-тестов

Штамм "омикрон" имеет свои особенности. В настоящее время действительным является ПЦР-тест, который считается золотым стандартом в качестве основного метода обнаружения вируса.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, надежность этого теста во многом зависит от медицинского работника, проводящего тест:" Если медицинский работник неправильно взял мазок, то тест может показать отрицательный результат".

Министр также затронул вопрос надежности экспресс-тестов: "Не хочу высказывать каких-либо мнений по этому поводу. Ни один из этих тестов не был официально принят. Ученые работают над новыми методами тестов. После этого с помощью специфических средств тестирования можно будет определить новые штаммы вируса”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Health minister on reliability of express tests
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Testin etibarlılığı onu götürən tibb işçisindən çox asılıdır”

Другие новости из категории

В Азербайджане меняются правила аккредитации медучреждений
В Азербайджане меняются правила аккредитации медучреждений
10 февраля 2022 г. 14:26
Будут созданы электронные профили граждан с информацией об их здоровье
Будут созданы электронные профили граждан с информацией об их здоровье
10 февраля 2022 г. 14:15
ВОЗ передал Азербайджану новые медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19
ВОЗ передал Азербайджану новые медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19
10 февраля 2022 г. 13:41
ЕС поблагодарил Азербайджан
ЕС поблагодарил Азербайджан
10 февраля 2022 г. 13:28
При Минздраве создан Координационный центр по трансплантации
При Минздраве создан Координационный центр по трансплантации
10 февраля 2022 г. 13:27
Министр: Нет необходимости в принятии каких-либо новых ограничений
Министр: Нет необходимости в принятии каких-либо новых ограничений
10 февраля 2022 г. 13:22
Министр о применении в Азербайджане турецкой вакцины Türkovac
Министр о применении в Азербайджане турецкой вакцины "Türkovac"
10 февраля 2022 г. 13:07
Подготовлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов
Подготовлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов
10 февраля 2022 г. 12:54
Минздрав будет сотрудничать с частными структурами
Минздрав будет сотрудничать с частными структурами
10 февраля 2022 г. 12:43
Теймур Мусаев: Мы не видим необходимости в снижении возраста для вакцинации
Теймур Мусаев: Мы не видим необходимости в снижении возраста для вакцинации
10 февраля 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi