Министр здравоохранения рассказал о надежности экспресс-тестов

Штамм "омикрон" имеет свои особенности. В настоящее время действительным является ПЦР-тест, который считается золотым стандартом в качестве основного метода обнаружения вируса.

Штамм "омикрон" имеет свои особенности. В настоящее время действительным является ПЦР-тест, который считается золотым стандартом в качестве основного метода обнаружения вируса.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, надежность этого теста во многом зависит от медицинского работника, проводящего тест:" Если медицинский работник неправильно взял мазок, то тест может показать отрицательный результат".

Министр также затронул вопрос надежности экспресс-тестов: "Не хочу высказывать каких-либо мнений по этому поводу. Ни один из этих тестов не был официально принят. Ученые работают над новыми методами тестов. После этого с помощью специфических средств тестирования можно будет определить новые штаммы вируса”.