Министр: Для лиц старше 40 оспа обезьян не представляет опасности

Люди старше 40 лет не подвержены риску заражения вирусом оспы.

Люди старше 40 лет не подвержены риску заражения вирусом оспы.

Об этом Report заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, прививки от других видов оспы способны защитить и от оспы обезьян: "Поэтому для лиц старше 40 лет оспа обезьян практически не представляет опасности., поскольку они привиты. Что касается молодого поколения, то для передачи вируса от человека к человеку необходим тесный контакт. Правила личной гигиены очень важны, и многие это хорошо понимают после пандемии COVID-19. Необходимо использовать гигиенические растворы и соблюдать социальную дистанцию".