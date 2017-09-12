Министерство здравоохранения: В этом году в Баку 68 женщин родили дома

© Report

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "За 8 месяцев этого года в связи с рождением детей на дому на Бакинскую станцию скорой неотложной помощи поступило 68 обращений, все были размещены в больнице".

Об этом Report сообщил заместитель главврача больницы Ирада Алиева.

"Все дети и матери, родившие дома, госпитализируются врачами скорой помощи", - отметила И. Алиева, добавив, что по приезду врачей скорой помощи на место роды оказываются завершившимися.

Она отметила, что дома рожают в основном женщины, у которых это вторая или третья беременность: "Роды дома во время первой беременности встречаются очень редко. Такие случаи в основном встречаются среди населения прибакинских сел. Большинство из них это те, кто переехал из районов в Баку или порой гости. Во время исследования выяснилось, что родившие на дому женщины во время беременности посещали женскую консультацию 1-2 раза, либо вовсе не посещали ее".