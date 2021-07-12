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МЧС: 1800 пострадавшим от войны оказана психологическая помощь

МЧС: 1800 пострадавшим от войны оказана психологическая помощь До сих пор были приняты 1 800 пострадавших от войны ветеранов, членов семей шехидов и пострадавших от террора лиц.
Здоровье
12 июля 2021 г. 11:55
МЧС: 1800 пострадавшим от войны оказана психологическая помощь

До сих пор были приняты 1 800 пострадавших от войны ветеранов, членов семей шехидов и пострадавших от террора лиц.

Как передает Report, об этом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана на пресс-конференции психологов, приглашенных для оказания помощи лицам, переживающим психологические проблемы в результате войны, сказала начальник отдела Организации медицинской и психологической помощи, майор медслужбы Ханым Софиева.

По ее словам, в целом проведено более 400 психотерапевтических сеансов.

С завтрашнего дня, 13 июля, начнется прием проживающих в Сумгайыте ветеранов, членов семей шехидов и пострадавших от армянского террора лиц.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Müharibədən zərər görmüş 1800 nəfərə psixoloji yardım göstərilib"

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