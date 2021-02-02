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В Азербайджане лица старше 65 лет могут записаться на вакцинацию

В Азербайджане лица старше 65 лет могут записаться на вакцинацию В соответствии со стратегией, с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации против COVID-19.
Здоровье
2 февраля 2021 г. 16:43
В Азербайджане лица старше 65 лет могут записаться на вакцинацию

В соответствии со стратегией, с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации против COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"В целях упорядоченной организации данного процесса с 00:00 5 февраля 2021 года граждане старше 65 лет должны будут зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для проведения вакцинации. После регистрации граждане будут проинформированы посредством смс-сообщения, они смогут получить первую дозу вакцины", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunmaq istəyən 65 yaşdan yuxarı şəxslərə müraciət edildi

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