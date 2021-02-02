В Азербайджане лица старше 65 лет могут записаться на вакцинацию

В соответствии со стратегией, с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации против COVID-19.

В соответствии со стратегией, с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации против COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"В целях упорядоченной организации данного процесса с 00:00 5 февраля 2021 года граждане старше 65 лет должны будут зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для проведения вакцинации. После регистрации граждане будут проинформированы посредством смс-сообщения, они смогут получить первую дозу вакцины", - отмечается в сообщении.