Лейла Сеидбейли получила новую должность

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывший гендиректор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбейли была отстранена от занимаемой должности по собственному желанию.

Как заявила Report сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, Л.Сеидбейли получила новую должность: "В соответствии с приказом Главного управления здравоохранения города Баку, Лейла Сеидбейли была назначена главврачом родильного дома №7".

С.Ахмедова также отметила, что пока нет назначения на должность гендиректора Центральной больницы нефтяников.