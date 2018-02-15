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    Лейла Сеидбейли получила новую должность

    Должность гендиректора Центральной больницы нефтяников вакантна

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывший гендиректор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбейли была отстранена от занимаемой должности по собственному желанию.

    Как заявила Report сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, Л.Сеидбейли получила новую должность: "В соответствии с приказом Главного управления здравоохранения города Баку, Лейла Сеидбейли была назначена главврачом родильного дома №7".

    С.Ахмедова также отметила, что пока нет назначения на должность гендиректора Центральной больницы нефтяников.

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