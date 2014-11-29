​Количество смертей от Эболы превысило отметку 7 тыс. человек

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Число умерших от вируса лихорадки Эбола увеличилось до 6928 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных вирусом в мире сейчас составляет почти 16,2 тыс. человек.

По данным ВОЗ, наибольшее количество зараженных вирусом зафиксировано в Либерии - 7,2 тыс. человек. В этой стране от лихорадки скончались почти 4,2 тыс. человек.

В Сьерра-Леоне вирусом Эбола заразились 6,8 тыс. человек, умерли 1,46 тыс. инфицированных. В Гвинее количество зараженных составляет 2,1 тыс. человек. От вируса умерли почти 1,3 тыс. человек.

27 ноября стало известно, что британская вакцина от вируса Эбола прошла первый этап испытаний и признана безопасной. Разработанная GlaxoSmithKline вакцина резко повышает шансы на выздоровление без каких-либо побочных эффектов, сообщили в компании по итогам тестовой вакцинации двух десятков добровольцев.