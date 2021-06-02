КМ: Использование медмаски на открытом воздухе и в частных автомобилях не требуется

Постановлением Кабинета министров Азербайджана № 151 от 26 мая 2021 года отменено требование обязательного использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей на открытом воздухе.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана № 151 от 26 мая 2021 года отменено требование обязательного использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей на открытом воздухе.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Также, согласно законодательству, использование медицинской маски в личных автомобилях, в отличие от транспортных средств, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозках (автобус, такси, метро, железнодорожный транспорт и т.д.) не требуется.

В то же время, согласно постановлению Кабинета министров № 189 от 29 мая 2020 года, индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) при условии соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми 1,5-2 метра) следует использовать в нижеследующих случаях:

- в транспортных средствах, используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, ж/д транспорт и т.д.);

- в закрытых рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять индивидуальные средства защиты дыхательных путей в зависимости от вида оказываемой на этих объектах услуги);

- в помещениях государственных органов (учреждений), предназначенных для приема и обслуживания граждан;

- в помещениях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов;

- в открытых офисах и производственных помещениях;

- в закрытых помещениях, считающихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, в научных учреждениях и учреждениях здравоохранения, социальных, культурных и других подобных закрытых объектах.

Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей не заменяет другие защитные меры (гигиена, социальная дистанция и т. д.) от инфекции нового типа коронавируса (COVID-19) и эти меры должны применяться и дальше.