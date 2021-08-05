Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200,2 млн.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200,2 млн.

Как передает Report, об этом следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Доля инфицированных составляет более 2,5% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,875 млрд человек. Таким образом, COVID-19 был диагностирован уже у каждого сорокового жителя Земли.

Около половины от общего числа заразившихся приходится на пять стран - США (35,3 млн), Индию (31,8 млн), Бразилию (20 млн), Россию (6,4 млн) и Францию (6,3 млн). В Азербайджане общее количество инфицированных коронавирусом составляет чуть более 346 тыс. человек.