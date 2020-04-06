Какая маска может защитить от коронавируса?

В связи с быстрым ростом числа заболевших в мире все больше врачей склоняется к тому, что маски носить надо, потому что вы можете оказаться переносчиком СOVID-19 и не знать об этом. Инкубационный период коронавируса составляет около двух недель. То есть в течение этого времени, даже заразившись, вы можете не замечать у себя симптомов коронавирусной инфекции.

О пользе масок во время пандемии существуют споры, и тем не менее их продолжают активно раскупать.

Как сообщает Report, The Village изучил рекомендации ВОЗ, FDA и данные производителей респираторов и объясняет, какие маски и респираторы могут помочь, а какие бесполезны в случае с коронавирусом.

Если обобщить, то маски, скорее, помогают защитить окружающих, если вы больны, а респираторы частично защитят вас, если болеют окружающие. Говоря про респираторы, важно разделить их на несколько классов: это обычные медицинские маски и респираторы классов FFP1, 2 и 3.

Чтобы определить класс респиратора, посмотрите на маркировку на нем, к тому же обычно FFP1 имеет белый или желтый клапан, FFP2 — синий клапан и резинки, а FFP3 — красные резинки и красный клапан. Если на респираторе нет маркировки — используйте его как FFP1.

Обычные медицинские маски



Их раскупили раньше всего, и найти что-то подобное в аптеках и магазинах сейчас практически нереально. Но маски защищают вас от вируса минимально, так как прилегают неплотно. При этом, конечно, маски помогают не трогать лицо руками, на которых у вас могут быть частички вируса. Однако медицинская маска может помочь вам не заразить окружающих при кашле или чихании. Важный момент заключается в том, что маска примерно через два часа становится влажной и уже в ней самой начинают размножаться вирусы и бактерии. Так что носите, только если болеете, и меняйте не реже чем раз в два часа. Когда маска на вас, не трогайте ее руками! После того как снимете маску, вымойте руки с мылом или обработайте санитайзером.

Респираторы класса FFP1

Класс защиты FFP1 (Filtering Face Piece) относится к респираторам, которые применяют для защиты от нетоксичной пыли и крупных капель аэрозолей. Они работают лучше, чем медицинские маски, но все же не обеспечивают защиту от вирусов. Важно учитывать, что, если они не прилегают плотно, их эффективность заметно снижается. Поэтому мужчинам, прежде чем носить эту маску, надо бриться.

Плюс в том, что респиратор при наличии клапана увлажняется намного медленнее, следовательно, носить FFP1 можно четыре — восемь часов. Этот тип респиратора тоже в первую очередь защита от того, чтобы не трогать лицо руками и не чихать на окружающих. После того как снимете респиратор, вымойте руки с мылом или обработайте санитайзером.

Респираторы класса FFP2

Класс защиты FFP2 подходит для работы в условиях токсичной и канцерогенной пыли, наличия с аэрозолей, масла и воды. Этот тип респираторов, по мнению экспертов, может обеспечить защиту от вируса во многих случаях, но не гарантирует ее. Так, к примеру, сотрудникам, потенциально контактирующим с больными, и врачам их использовать не рекомендовано. Этот респиратор можно использоваться шесть — восемь часов. Снимать его нужно максимально осторожно, не касаясь внешней части. После того как снимете респиратор, вымойте руки с мылом или обработайте санитайзером.

Респираторы класса FFP3

Это самый серьезный класс среди обычных респираторов, дальше уже начинаются фильтрующие противогазы и маски. Респираторы класса FFP3 необходимы при работе с особо опасными веществами, радиоактивными материалами и при угрозе контакта с вирусами и бактериями. Именно эти респираторы ВОЗ рекомендует использовать персоналу и врачам, которые контактируют с больными или потенциально больными людьми. Уточните, сколько часов работы обеспечивает респиратор. Обычно это шесть — восемь часов.

Однако если вы решили перейти на максимальный уровень защиты, то одного респиратора вам будет недостаточно: у вас также должны быть защитные очки или прозрачный защитный экран.

Еще одна проблема — через такой респиратор сложно долго дышать, и вы вряд ли продержитесь в нем шесть часов, а если вы его снимете, вам нужно надевать новый. Да, это непросто, но в противном случае использование респиратора класса FFP3 бессмысленно и вы просто потратите ценный во время эпидемии ресурс зря.

Снимать респиратор опять же нужно максимально осторожно, не касаясь его внешней части. После того как снимете респиратор, желательно упаковать его в полиэтиленовый пакет, который надо завязать. Затем тщательно вымойте руки с мылом или обработайте санитайзером.