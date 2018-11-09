Как защитить детей от ЛОР-заболеваний и верхних дыхательных путей в холодные месяцы? - МНЕНИЕ

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ С наступлением осенне-зимнего сезона обостряются и болезни, в основном, верхних дыхательных путей и хронические заболевания. Особенно часто обостряются заболевания уха, горла, носа и дыхательных путей. Эти случаи преимущественно встречаются у маленьких детей.



Эксперты рассказали Report, как уберечься от подобных заболеваний в холодные месяцы.

Преподаватель I кафедры детских заболеваний Азербайджанского медицинского университета, врач-педиатр Нигяр Садиева отметила, что верхние дыхательные пути включают область от носовой полости до голосовых связок: "Таким инфекциям чаще всего подвергаются дети. Это в основном проявляется в зимние месяцы".

По ее словам, к заболеваниям верхних дыхательных путей относятся насморк, фарингит, ларингит, воспаление гланд, отит и синусит: "Самой частой причиной заболевания верхних дыхательных путей детей являются вирусы (риновирусы, аденовирусы и вирус гриппа (инфлюэнцы). Бактерии уже отходят на второй план. Среди бактерий родителям больше всего знакомы стафилококковая и стрептококковая инфекции. Если стрептококковые инфекции неправильно лечить, это приводит к повышению температуры и диффузному постстрептококковому гломерулонефриту".

Врач-педиатр также рассказала о признаках инфекций верхних дыхательных путей: "Больные чихают, у них наблюдается кашель, температура, вялость, усталость, головная боль, порой боль в ушах и горле. Наблюдается покраснение глаз, краснота во рту. Из носа идут сначала прозрачные, затем густые выделения. В таких случаях больному следует назначить отдых и рекомендуется прием большого количества жидкости. Жаропонижающие и обезболивающие препараты, облегчающие дыхание, и сиропы от кашля используются по назначению врача. При наличии вторичной бактериальной инфекции или при обнаружении бактерий, выявленных в мазках, взятых из горла, назначаются антибиотики. При переходе в нижние дыхательные пути они могут вызвать бронхит или пневмонию. Это может произойти из-за развития вируса или аллергических организмов. Услышав шероховатое дыхание, нужно немедленно обращаться к врачу. Если стрептококковые инфекции группы А не вылечить до конца, они могут вызвать ревматическую болезнь сердца или почек".

Заведующий отделением оториноларингологии Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, главный оториноларингол Эльнур Акперов сообщил Report, что в осенне-зимний сезон обостряются хронические синуситы, риниты, аллергические синуситы, аллергические риниты: "Степень обострения и длительность заболеваний непосредственно зависит от активности иммунной системы организма, от того, насколько тяжело проходит сезон. Например, чем ниже осенью падает температура, тем длительнее и тяжелее бывает обострение".

По его словам, случаи обострения и осложнения хронических заболеваний чаще встречаются у пожилых людей и детей: "Если у пожилых людей это связано с ослаблением иммунной системы и параллельно протекающими другими заболеваниями, у маленьких детей проблема связана в основном с несформированной иммунной системой, распространением болезни из-за тесного контакта в коллективе, и обострением хронических заболеваний на фоне других болезней верхних дыхательных путей. Для молодежи и людей среднего возраста большое значение имеет образ жизни. Дело в том, что большое количество людей не следуют ежедневному здоровому образу жизни. Неправильное питание, в свою очередь, создает условия для ослабления иммунной системы и соответственно, обострения хронических заболеваний и тяжелого течения обострений".