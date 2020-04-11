Кабмин: Ужесточение правил изоляции становится требованием дня

В результате превентивных мер в Азербайджане низкий уровень инфицирования и смертности по сравнению с другими странами. Благодаря усилиям врачей удается сохранить жизни пациентов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что число заражений периодически то снижается, то возрастает, а случаи инфицирования по-прежнему превышают случаи излечения: "Эта тенденция требует принятия новых превентивных шагов. Врачи говорят, что изоляция очень важна для предупреждения инфицирования. Но наблюдения и факты также показывают, что граждане не следуют самоизоляции. И в этом направлении тенденция неутешительна".

"К примеру, 8 апреля было выявлено 3 073 нарушения режима. 10 апреля этот показатель вырос до 3 112. А сегодня, 11 апреля, уже выявлено 3 810 нарушений. Из них 27 случаев административных арестов и одно уголовно наказуемое. Это говорит о необходимости перехода к более строгим ограничениям.

До сих пор правительство не хотело идти на жесткие ограничения. Хотя, возможно, это может оказаться самым простым способом. Потому что была уверенность в том, что граждане будут дисциплинированно соблюдать правила режима и придерживаться самоизоляции без жестких мер. Но сегодняшняя картина показывает, что еще большее ужесточение правил изоляции становится требованием дня”, - сказал Мамедов.