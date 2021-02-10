Известный медицинский журнал положительно оценил закупаемую Азербайджаном вакцину

Известный медицинский журнал "The Lancet" опубликовал обширную статью о закупаемой Азербайджаном из Китая вакцине "CoronoVAC" производства компании "Sinovac".

Известный медицинский журнал "The Lancet" опубликовал обширную статью о закупаемой Азербайджаном из Китая вакцине "CoronoVAC" производства компании "Sinovac".

Как сообщает Report со ссылкой на журнал, в статье содержатся заметки об эффективности вакцины, ее успешных испытаниях на пациентах.

В статье говорится, что вакцина “CoronoVAC” очень нужна людям в возрасте 60 лет и старше из-за подверженности их высокому риску заражения COVID-19. Эта вакцина используется для повышения безопасности, стойкости лиц указанных возрастных групп.

Журнал пишет, что в период с 22 мая по 1 июня 2020 года была проведена тестовая вакцинация 72 человек по первой фазе и 12-15 июня 350 человек по второй фазе. В течение 28 дней никаких побочных реакций не наблюдалось.

В конце исследований "The Lancet" приходит к выводу, что вакцина положительно влияет на выносливость пожилых людей и не представляет опасности.