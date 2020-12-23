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Израиль отправил в Азербайджан медицинское оборудование

Израиль отправил в Азербайджан медицинское оборудование Израиль в рамках сотрудничества в области медицины с Азербайджаном, направил в страну первую часть гуманитарной помощи в виде медицинского оборудования
Здоровье
23 декабря 2020 г. 15:36
Израиль отправил в Азербайджан медицинское оборудование

Израиль в рамках сотрудничества в области медицины с Азербайджаном, направио в страну первую часть гуманитарной помощи в виде медицинского оборудования.

Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

Так, оборудование было передано заместителем главы миссии Дороном Пеерем представителям TƏBİB.

"Посольство Израиля активизирует медицинское и гуманитарное сотрудничество с правительством Азербайджана. Сегодня посольство обеспечило больницы Азербайджана через TƏBİB современным медицинским оборудованием. Это является дополнением к экстренной медицинской и гуманитарной помощи, которая была предоставлена ​​в Гяндже и Баку в октябре. Дополнительное медицинское оборудование будет предоставлено посольством в течение нескольких недель", - сказал он.

По словам дипломата, этот год был непростым для системы здравоохранения, учитывая продолжающуюся глобальную пандемию и вооруженный конфликт.

"Это естественно, что Израиль будет расширять свое гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном, потому что это то, что делают друзья в такие тяжелые времена. Готовясь к новому 2021 году, мы надеемся на расширение сотрудничества между нашими странами во всех областях, включая сельское хозяйство, управление водными ресурсами и орошение, инфраструктуру, инновации, здравоохранение, интеллектуальное городское планирование и многое другое. Посольство Израиля желает дружественному азербайджанскому народу здоровья, мира и благополучия в наступающем новом году!", - заключили в дипмиссии.

Отмечается, что TƏBİB переданы 3 коагулятора 400 HP TOUCH, LED и 6 блоков EKQ 12 каналов ECG200S 80609274, Cardioline.

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Версия на английском языке ФотоIsrael sends medical and humanitarian aid to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail Azərbaycana tibbi-humanitar yardım göndərib

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