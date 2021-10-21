Инфекционист о способах защиты от нового штамма коронавируса

В ряде стран, в том числе в России, начала распространятся новая мутация вируса COVID-19 - AY.4.2. Отмечается, что он заразнее штамма "Дельта", один человек может заразить примерно девятерых.

В ряде стран, в том числе в России, начала распространятся новая мутация вируса COVID-19 - AY.4.2. Отмечается, что он заразнее штамма "Дельта", один человек может заразить примерно девятерых.

Инфекционист-гепатолог Мардан Алиев заявил Report, что из-за роста числа заражений в России в настоящее время вводится ряд ограничений: "Это было ожидаемо из-за осеннего сезона. Ранее также прогнозировалось, что в осенне-зимний период заболеваемость вирусом возрастет. У нас тоже наблюдается рост числа заболевших COVID-19".

"Всего существует 24 варианта коронавируса, некоторые из которых вызывают больше опасений. ВОЗ также отмечает, что течение штаммов "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта" иное. Самый быстро распространяемый - штамм "Дельта". Он в настоящее время доминирует в мире. В некоторых странах распространены штамм "Мю" и другие, но все это - коронавирус. Общий ген коронавируса велик, из-за чего часто происходят изменения, появляются новые варианты. В России выявлен новый вариант, и он не сильно отличается от других штаммов коронавируса. И заразность, и течение болезни, и способы защиты практически идентичны. Не следует сильно опасаться новых штаммов, потому что это не новые вирусы. Методы их лечения и защиты такие же, как и при других штаммах", - сказал он.

Инфекционист добавил, что люди все еще должны соблюдать дистанцию в закрытых помещениях и пользоваться медмасками: "Одна из основных мер предосторожности - вакцинация. Важно соблюдать правила, чтобы защититься от вируса".