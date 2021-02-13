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Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии

Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии Исключать риск новой пандемии на 100% нельзя, поскольку изменчивость COVID-19 продолжается, возможно и появление другого вируса
Здоровье
13 февраля 2021 г. 13:15
Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии

Исключать риск новой пандемии на 100% нельзя, поскольку изменчивость COVID-19 продолжается, возможно и появление другого вируса,

Как передает Report, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.

"На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус", - прокомментировал заявление ВОЗ Жемчугов.

Однако, по мнению специалиста, исходя из анализа текущей ситуации риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

"На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида", - отметил Жемчугов.

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