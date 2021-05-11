Гуттериш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19

"Есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам"

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации", - сказал Гутерриш.

По его словам, "если COVID распространится как лесной пожар по "глобальному югу", у него будет появляться все больше и больше разновидностей, все больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам".

"Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - добавил он.

Генсек ООН назвал большой ошибкой так называемый "вакцинный национализм". "Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов США). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами", - добавил он.