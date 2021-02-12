Госпиталь МВД: Вакцинированные от COVID-19 полицейские чувствуют себя хорошо

Никаких побочных эффектов и осложнений нет

"На сегодняшний день ни у одного из сотрудников полиции, которым была введена вакцина от COVID-19, не было зарегистрировано никаких побочных эффектов".

Об этом Report заявила старшая медицинская сестра хирургического отделения Республиканского госпиталя имени А.Гейдарова Медицинского управления Министерства внутренних дел Азербайджана Тукязбан Азизова.

"Уже несколько дней мы проводим вакцинацию сотрудников полиции. Мы не выявили никаких побочных эффектов ни у одного из вакцинированных. Через несколько дней после вакцинации мы связываемся с пациентами и уточняем у них самочувствие, все они чувствуют себя хорошо", - сказала Т.Азизова.

Главный медицинский работник призвала всех граждан пройти вакцинацию: "Пусть не боятся вакцинироваться, никаких побочных эффектов и осложнений нет, нужно вовремя сделать прививку".