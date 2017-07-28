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    Главный врач Центральной больницы нефтяников освобожден от занимаемой должности

    В настоящее время на должность главврача назначений нет

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Главврач Центральной больницы нефтяников министерства здравоохранения, первый заместитель директора Габиб Юзбашев освобожден от занимаемой должности.

    Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова подтвердила данный факт Report и добавила, что Г. Юзбашев еще месяц назад написал заявление и ушел с занимаемой должности.

    Представитель министерства отметила, что в настоящее время должность главного врача остается вакантной.

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