Главный врач Центральной больницы нефтяников освобожден от занимаемой должности

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Главврач Центральной больницы нефтяников министерства здравоохранения, первый заместитель директора Габиб Юзбашев освобожден от занимаемой должности.

Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова подтвердила данный факт Report и добавила, что Г. Юзбашев еще месяц назад написал заявление и ушел с занимаемой должности.

Представитель министерства отметила, что в настоящее время должность главного врача остается вакантной.