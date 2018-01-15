Главный педиатр: В Азербайджане нет кори

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "С 2015 года в Азербайджане достигнута элиминация кори и краснухи. С того времени нет информации о заболевших этими болезнями. То есть сейчас в Азербайджане нет кори".

Как сообщает Report, об этом заявил главный педиатр министерства здравоохранения, директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Насиб Гулиев, комментируя возможность привоза в Азербайджан из России, Украины и др. стран опасности кори.

По его словам, вакцинация по названным болезням в стране была на высоком уровне (95%): "Поэтому нет вероятности наличия в стране этого заболевания. Однако высок процент заражения не вакцинированных детей от приезжающих сюда из других стран граждан. Поэтому важно вакцинировать детей".

Н.Гулиев добавил, что лечение кори в домашних условиях невозможно: "Потому что это тяжелое заболевание и имеет различные формы".