Главный педиатр сделал предупреждение родителям в связи с похолоданием

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Сейчас в стране не наблюдается эпидемии вирусных заболеваний. Но это не значит, что завтра все будет в порядке. Поэтому детей важно кормить и одевать в соответствии с климатом".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев.

По его словам, если, будучи дома, у ребенка наблюдаются признаки возможного заболевания, то вместо школы его следует отвести к врачу.

Н. Гулиев отметил, что несмотря на осенние месяцы, похолодание произошло не постепенно, а резко: "Требуется одевать и оберегать детей в соответствии с этим режимом. У каждого родителя к этому вопросу индивидуальный подход. К сожалению, не все родители могут верно оценивать процессы. Некоторые относятся халатно, некоторые забывают об этом. В итоге страдают дети".

Главный педиатр отметил, что осенью в Азербайджане, как и во многих других странах, начало учебного года приводит к увеличению сезонных болезней среди детей в коллективе: "В этих условиях растет риск распространения болезней. Поэтому и учителя, и родители должны правильно оценивать это и беречь детей".