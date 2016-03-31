Главный педиатр: Международные организации высказываются предвзято относительно детской смертности в Азербайджане

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Детская, в особенности младенческая смертность в Азербайджане по сравнению с 1992 годом снизилась в 3 раза. Однако нам не удалось снизить этот показатель до 4 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Научно-исследовательского педиатрического института, главный педиатр страны Насиб Гулиев.

Он отметил, что некоторые международные организации высказываются о детской смертности путем проведения опроса среди населения: "Естественно, это предвзятая позиция. Иногда выявляются политические цели этих организаций. Поэтому мы не принимаем эти мнения. Например, в Азербайджане существуют конкретные цифры как министерства здравоохранения, так и Государственного комитета статистики. По итогам 2014 года умерло 1 693 ребенка. Если бы детская смертность в Азербайджане выросла, мы бы раньше всех почувствовали это. Следует подумать, как может расти численность населения, если большинство новорожденных умирает?!".

Главный педиатр страны подчеркнул, что в 1990-1993 гг. на каждые 1000 живорожденных к концу первого года жизни умирало 30 детей: "А сегодня показатель детской смертности составляет 10,2 промилле, что указывает на снижение смертности за этот период".