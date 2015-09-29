 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный хирург Азербайджана подал заявление об отставке - ФОТО

    Заслуженный врач ссылается на большое количество операций

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Директор хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), главный специалист министерства здравоохранения Азербайджана и главный хирург страны, заслуженный врач Гаджигулу Багиров подал заявление об отставке. В ответ на запрос Report, пресс-служба АМУ подтвердила данную  информацию. 

    Согласно информации, директор клиники ссылается на большое количество операций и по этой причине подал заявление об отставке с должности директора клиники: "Заявление пока не подтверждено. В настоящее время он находится на своем посту. Заявление рассмотрит министерство здравоохранения".

    Напомним, что Гаджигулу Багиров работает на посту директора клиники с момента ее открытия в  2013 году.

    Отметим, что  Гаджигулу Багиров в 2004-2006 гг. работал хирургом в Саудовской Аравии. С 2000 года он является заслуженным врачом Азербайджана, награжден медалью "Терегги" ("Прогресс").

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi