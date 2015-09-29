Главный хирург Азербайджана подал заявление об отставке - ФОТО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Директор хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), главный специалист министерства здравоохранения Азербайджана и главный хирург страны, заслуженный врач Гаджигулу Багиров подал заявление об отставке. В ответ на запрос Report, пресс-служба АМУ подтвердила данную информацию.

Согласно информации, директор клиники ссылается на большое количество операций и по этой причине подал заявление об отставке с должности директора клиники: "Заявление пока не подтверждено. В настоящее время он находится на своем посту. Заявление рассмотрит министерство здравоохранения".

Напомним, что Гаджигулу Багиров работает на посту директора клиники с момента ее открытия в 2013 году.

Отметим, что Гаджигулу Багиров в 2004-2006 гг. работал хирургом в Саудовской Аравии. С 2000 года он является заслуженным врачом Азербайджана, награжден медалью "Терегги" ("Прогресс").