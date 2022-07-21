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Глава ВОЗ предупредил о росте смертности из-за коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о росте смертности из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном повышении в ближайшие недели числа смертей от коронавируса в мире.
Здоровье
21 июля 2022 г. 08:24
Глава ВОЗ предупредил о росте смертности из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном повышении в ближайшие недели числа смертей от коронавируса в мире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международные СМИ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что число новых случаев инфицирования почти удвоилось за последние шесть недель.

"Число смертей от COVID-19 также растет, хотя и не так быстро, как число заражений. Данный рост означает, что в ближайшие недели мы можем столкнуться с госпитализацией, исходя из этого гибелью большего числа людей", - сказал он.

Гендиректор организации отметил, что точно неизвестно, какой штамм COVID-19 стал причиной увеличения числа инфицированных в последние недели. Однако он допустил, что это может быть вызвано новым вариантом или подтипом вируса.

"Мир должен быть готовым к этому. Страны, смягчающиеся меры по борьбе с пандемией, сталкиваются с большими рисками", - предупредил глава ВОЗ.

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