Глава ВОЗ предупредил о росте смертности из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном повышении в ближайшие недели числа смертей от коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном повышении в ближайшие недели числа смертей от коронавируса в мире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международные СМИ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что число новых случаев инфицирования почти удвоилось за последние шесть недель.

"Число смертей от COVID-19 также растет, хотя и не так быстро, как число заражений. Данный рост означает, что в ближайшие недели мы можем столкнуться с госпитализацией, исходя из этого гибелью большего числа людей", - сказал он.

Гендиректор организации отметил, что точно неизвестно, какой штамм COVID-19 стал причиной увеличения числа инфицированных в последние недели. Однако он допустил, что это может быть вызвано новым вариантом или подтипом вируса.

"Мир должен быть готовым к этому. Страны, смягчающиеся меры по борьбе с пандемией, сталкиваются с большими рисками", - предупредил глава ВОЗ.