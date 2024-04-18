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Глава Агентства: Высокий уровень распространения анемии требует реализации государственных мер

Глава Агентства: Высокий уровень распространения анемии требует реализации государственных мер Высокий уровень распространения анемии среди женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин и детей до 5 лет в Азербайджане требует реализации мер на государственном уровне.
Здоровье
18 апреля 2024 г. 11:22
Глава Агентства: Высокий уровень распространения анемии требует реализации государственных мер

Высокий уровень распространения анемии среди женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин и детей до 5 лет в Азербайджане требует реализации мер на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на общественных слушаниях "Система продовольственной безопасности и ее роль в концепции "Единого здоровья" в парламентском комитете по аграрной политике.

Он отметил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения сходятся во мнении, что высокий уровень распространения анемии среди населения требует реализации мер на государственном уровне.

Г.Тахмазли заявил, что по данным Государственного комитета статистики число граждан в Азербайджане с впервые диагностированной анемией в 2000 году составляло 22 тыс. человек, однако в 2022 году эта цифра выросла до 46 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: Anemiya göstəricilərinin yüksək olması dövlәt sәviyyәsindә tәdbirlәr hәyata keçirilmәsini tәlәb edir

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