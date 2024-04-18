Глава Агентства: Ввоз в Азербайджан продуктов питания с опасным ГМО-сырьем невозможен

Ввоз в Азербайджан продуктов питания с опасным ГМО-сырьем невозможен.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на общественных слушаниях "Система продовольственной безопасности и ее роль в концепции "Единого здоровья" в парламентском комитете по аграрной политике.

По его словам, в настоящее время возможно регистрировать и ввозить в страну только те корма с ГМО, которые содержат разрешенные и зарегистрированные ферменты.

"Примерно 75% инфекционных заболеваний, распространившихся в мире за последние 30 лет, имеют животное происхождение. В то же время около половины от полутора миллионов неизученных вирусов животных потенциально способны заразить человека. Загрязнение окружающей среды и изменение климата оказывают серьезное влияние на здоровье людей и животных. Это один из главных вопросов, которые лежат в основе концепции "Единого здоровья", - заявил председатель АПБА.