Генерал: Необходимо соблюдать требования полиции на карантинных постах

Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов

"Создание карантинных постов, введение ограничений - не случайно. Это связано с увеличением числа больных коронавирусом в нашей стране. Такие шаги предпринимаются для предотвращения пандемии".

Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов.

Он призвал граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила: "Ограничения введены на пользу самих граждан. Каждый из нас должен понимать, что это важно для нашего будущего, для нашей семьи, для нашей жизни. Поэтому необходимо принять эти ограничения, соблюдать правила и меры социального дистанцирования. Нельзя идти против полиции в этом вопросе".

Напомним, что с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране будет действовать особый карантинный режим.