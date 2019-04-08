Главврач: Гаджи Нуран не фотографировался с 10-миллионным жителем

"Гаджи Нуран не посещал Республиканский перинатальный центр и не фотографировался ни с одним новорожденным".

Об этом Report сообщила главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения, главный врач Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова.

Она отметила, что ни один журналист или какой-либо известный человек не приходил в Республиканский перинатальный центр после рождения ребенка: "Гаджи Нуран никогда не был здесь. Он даже не знает, где этот центр находится. А фото, на котором он с младенцем на руках - это не 10-миллионный житель".