Фонд "YAŞAT" отправил в Турцию ребенка шехида с серьезными проблемами со здоровьем

У трехлетнего сына шехида Отечественной войны Сеймура Алескерова - Эльдара Алескерова возникли серьезные проблемы со здоровьем.

У трехлетнего сына шехида Отечественной войны Сеймура Алескерова - Эльдара Алескерова возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщили Report в Фонде "YAŞAT", его лечение проходило в Институте нейрохирургии.

После ухудшения его состояния было направлено обращение в Фонд “YAŞAT” в связи с помещением ребенка в специализированное частное медицинское учреждение.

Фонд немедленно отреагировал и в тот же день поместил ребенка в одну из частных клиник Баку. Он был прооперирован 5 мая 2022 года с диагнозом инфекционный менингит. До 15 июня 2022 года в этой же клинике продолжилось стационарное лечение, а далее - амбулаторное лечение с физиотерапией.

26 июля 2022 года со стороны членов семьи Э.Алескерова поступила информация об ухудшении состояния ребенка. В заключении специалистов от 28 июля было отмечено, что продолжение лечения ребенка в стране невозможно, его состояние оценено как критическое, и было рекомендовано продолжить лечение в Турции.

Фонд “YAŞAT” в ту же ночь на специально выделенном самолете скорой помощи отправил Э.Алескерова в Турцию.

Лечение продолжится до полного выздоровления Э.Алескерова, все расходы будут возмещены Фондом.