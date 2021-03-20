Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на качество сна

Депутат Госдумы России, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как засыпать быстрее и лучше высыпаться.

Депутат Госдумы России, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как засыпать быстрее и лучше высыпаться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , по ряду предварительных исследований пандемия не прошла бесследно и повлияла на качество сна.

«По одним данным, число жалоб на бессонницу выросло примерно на 40%. Другие ученые отмечают, что почти четверть участников опросов стали чаще видеть кошмары и просыпаться по ночам от плохих снов", - рассказал Менделевич.

Он пояснил, что с точки зрения физиологии и психологии воздействие сна и стресса друг на друга достаточно велико.

"Стресс может отрицательно повлиять на качество и продолжительность сна, в свою очередь недостаточный сон способен повысить уровень стресса. Не секрет, что пандемия, в особенности режим самоизоляции, помимо проблем со сном в части случаев спровоцировала еще и иные расстройства, в частности, посттравматическое стрессовое, генерализированное тревожное, соматоформные и другие", - поделился психиатр.

В целом, по словам Менделевича, проблемы со сном представляют собой распространенную жалобу, как и жалобы на головную боль.

"Согласно ряду опросов, треть населения страдает от данного недуга. При этом к врачу люди, страдающие проблемами сна, как правило, обращаются только когда появляются серьезные последствия", - заметил парламентарий.

Он также сказал, что ставить человеку диагноз возможно, когда проблемы со сном возникают минимум три раза в неделю.

По его словам, последствия бессонницы могут быть достаточно серьезными. "От снижения скорости мышления до появления хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - пояснил он. При этом лечение бессонницы зависит от причин, и может быть как медикаментозным, так и включать психотерапию.

Менделевич отметил, что нормой для детей и молодых людей считается засыпание в течение 20 минут, а для взрослых – около 30 минут. "Жалобы на раннее пробуждение принято считать клинически значимыми, если есть факт подъема минимум за 30 минут до желаемого времени", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что расстройствами сна страдают люди разных возрастов. При этом инсомнии чаще подвержены подростки и люди старшего поколения.

Также врач рекомендовал всем придерживаться основных правил, которые помогут улучшить качество сна и ускорить процесс засыпания.

"Засыпать и просыпаться надо в одно и тоже время, даже на выходных или в отпуске. Проветривать комнату перед сном, не использовать гаджеты хотя бы за 30 минут до сна, отказаться от употребления веществ, влияющих на работу головного мозга, к примеру, кофе. Также рекомендую последний прием пищи организовать за два-три часа до сна", - сказал Менделевич.