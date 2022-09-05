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Эксперт Минздрава: После COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови

Эксперт Минздрава: После COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови "После выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови".
Здоровье
5 сентября 2022 г. 13:30
Эксперт Минздрава: После COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови

"После выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Тахмаз Хазиев.

По его словам, у предрасположенных к тромбообразованию лиц, переболевших коронавриусом, часто возникают нарушения функций органов: "Кроме того, у людей, перенесших инфаркт миокарда, возникает сердечная недостаточность, при легочной эмболии - дыхательная недостаточность, а также легочная гипертензия, люди, перенесшие ишемический инсульт мозга, испытывают трудности при выполнении умственной и физической работы" .

Эксперт подчеркнул, что люди с гематологическими видами рака, такими как лейкемия, лимфома, миелома могут тяжелее перенести COVID-19, чем другие. "Им следует тщательно соблюдать рекомендованные меры по снижению риска заражения инфекциями дыхательных путей. Кроме того, самостоятельное прекращение приема лекарственных препаратов может усугубить ситуацию".

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Версия на английском языке Doctor: People who recover from COVID-19 sometimes develop blood disorders
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