Эксперт Минздрава: После COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови

"После выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови".

"После выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов могут наблюдаться заболевания крови".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Тахмаз Хазиев.

По его словам, у предрасположенных к тромбообразованию лиц, переболевших коронавриусом, часто возникают нарушения функций органов: "Кроме того, у людей, перенесших инфаркт миокарда, возникает сердечная недостаточность, при легочной эмболии - дыхательная недостаточность, а также легочная гипертензия, люди, перенесшие ишемический инсульт мозга, испытывают трудности при выполнении умственной и физической работы" .

Эксперт подчеркнул, что люди с гематологическими видами рака, такими как лейкемия, лимфома, миелома могут тяжелее перенести COVID-19, чем другие. "Им следует тщательно соблюдать рекомендованные меры по снижению риска заражения инфекциями дыхательных путей. Кроме того, самостоятельное прекращение приема лекарственных препаратов может усугубить ситуацию".