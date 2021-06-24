ЕК надеется привить одной дозой 60% населения Евросоюза к 27 июня

Еврокомиссия (ЕК) надеется, что к 27 июня удастся привить от коронавируса одной дозой 60% взрослого населения Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) надеется, что к 27 июня удастся привить от коронавируса одной дозой 60% взрослого населения Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в четверг в Twitter глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"В ЕС к 27 июня будут привиты одной дозой около 60% взрослого населения. Всего в странах ЕС сделано 346 млн уколов, получено 424 млн доз вакцин", - сообщила она.

Эти цифры фон дер Ляйен также озвучила сегодня на саммите ЕС.

Еврокомиссия поставила перед странами сообщества цель завершить к концу июля вакцинацию двумя дозами 70% взрослого населения сообщества. Вакцинация несовершеннолетних также начата в странах Евросоюза.