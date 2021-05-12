Единственная женщина-шехид Отечественной войны Араста Бахышова посмертно удостоена медалью

Двадцать пять выдающихся медсестер из 18 стран были награждены медалью Флоренс Найтингейл, которая отмечает исключительное мужество и преданность жертвам вооруженного конфликта или стихийного бедствия.

Двадцать пять выдающихся медсестер из 18 стран были награждены медалью Флоренс Найтингейл , которая отмечает исключительное мужество и преданность жертвам вооруженного конфликта или стихийного бедствия.

Как передает Report, этой наградой посмертно удостоена единственная женщина-шехид Отечественной войны 2020 года Араста Бахышова.

Отмечается, что с самого начала кризиса COVID-19 медсестры больше, чем когда-либо, работали на передовой, часто в сложных условиях. Некоторые стали жертвами стигмы, рожденной из-за страха перед инфекцией; другие стали жертвами самой болезни. По случаю Международного дня медсестер Комиссия по присуждению медали Флоренс Найтингейл хотела бы особо отметить исключительную преданность этих медсестер.

Получатели были назначены их национальным обществом Красного Креста или Красного Полумесяца и выбраны комиссией, состоящей из МККК, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного совета медсестер.

АВСТРАЛИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Г-жа Бернадетт Глисон

Посмертная награда

Дипломированная медсестра. Активно сотрудничал с МККК в ситуациях конфликтов и стихийных бедствий.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА АЗЕРБАЙДЖАНА

Г-жа Араста Бахышова

Посмертная награда

Дипломированная медсестра. В частности, работала патронажной сестрой и в конфликтных ситуациях.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА БЕЛАРУСИ

Г-жа Людмила Бузель

Старшая медсестра медико-социальной службы Белорусского Красного Креста "Дапамоха".

Г-жа Эльвира Шабанова

Медсестра в отделении Лидской железной дороги Белорусского Красного Креста. Внедрены инновационные методы оказания медико-социальной помощи.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА КИТАЯ

Г-жа Шоучжэнь Чэн

Дипломированная медсестра. Директор отделения сестринского дела Первой дочерней больницы Университета Сунь Ят-Сена (SYSU). Активен в ситуациях стихийных бедствий и в сфере общественного здравоохранения и обучения медсестер.

Г-жа Минхуа Ху

Дипломированная медсестра. Заведующий отделением медсестер Девятой больницы Наньчана. Активен в ситуациях стихийных бедствий и в области общественного здравоохранения.

Г-жа Яли Туо

Дипломированная медсестра. Старшая медсестра отделения интенсивной терапии Народной больницы Цинъян. Активен в ситуациях стихийных бедствий и в области общественного здравоохранения.

Г-н Кристофер Льюис Кальдерон Бейли

Дипломированная медсестра. Работает в столичном комитете аварийно-спасательных служб Красного Креста Коста-Рики. Активен в ситуациях стихийных бедствий и в сфере общественного здравоохранения и обучения медсестер.

Г-жа Каролина Сото Вильялобос

Дипломированная медсестра. Работает координатором развития волонтерской деятельности Красного Креста Коста-Рики в центрально-тихоокеанском регионе. Активен в ситуациях стихийных бедствий и в сфере общественного здравоохранения и обучения медсестер.

ДАТСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Г-жа Ева Джордунг Николсон

Дипломированная медсестра. В настоящее время руководитель программы Датского Красного Креста в Ливане. Активен в конфликтных и катастрофических ситуациях.

ФИНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Доктор Йорма Йокела

Дипломированная медсестра. Главный преподаватель Университета прикладных наук Лауреа (UAS) и адъюнкт-профессор педагогики моделирования в Национальном университете обороны Финляндии (FNDU). Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Г-н Сейед Насер Эмади Чашми

Член команд MSF в Африке и странах Ближнего Востока. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

ЯПОНСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

Г-жа Норико Томабечи

Дипломированная медсестра. Старшая медсестра, Медицинский центр Японского Красного Креста. Активен в конфликтных ситуациях, стихийных бедствиях и в сфере общественного здравоохранения.

Г-жа Тиёко Фудзита

Дипломированная медсестра. Помощник генерального директора больницы и руководитель отдела поддержки, Peace Japan Medical Services (PMS), Пакистан. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Сестра Татьяна Спиглазова

Дипломированная медсестра. Работает медсестрой-анестезиологом в реанимационном отделении Многопрофильной районной больницы. Активен в сфере общественного здравоохранения и паллиативной помощи.

КЕНИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

Г-жа Милка Юда

Волонтер-медик в отделении Кенийского Красного Креста на реке Тана. Активен в области общественного здравоохранения.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Г-жа Марианна Штёгер

Дипломированная медсестра. Почетный член Корейской ассоциации медсестер. Гражданин Австрии и Почетный гражданин Республики Корея. Активен в ситуациях стихийных бедствий и в области общественного здравоохранения.

ЛИВАНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Г-жа Вахида Галайини

Дипломированная медсестра. Заведующий отделением сестринского дела - Университетская больница Рафика Харири. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

НОРВЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Г-жа Турид Андреассен

Дипломированная медсестра. Медсестра интенсивной терапии в университетской больнице Хаукеланд (Берген, Норвегия). Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

Г-жа Тонье Тингберг

Дипломированная медсестра. Менеджер по обучению и развитию больниц и хирургии, МККК. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

ТАЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

Г-жа Валипорн Риягун

Дипломированная медсестра. Помощник директора по специальному уходу, отделение медсестер, Мемориальная больница короля Чулалонгкома. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

Г-жа Алла Новикова

Дипломированная медсестра. Ведущий специалист Службы розыска Национального комитета Общества Красного Креста Украины. Активен в конфликтных ситуациях и в ситуациях стихийных бедствий, а также в сфере общественного здравоохранения и сестринского образования.

YEMEN RED CRESCENT SOCIETY

Г-н Абдулла Салах Али Зурба

Дипломированная медсестра, Общество Красного Полумесяца Йемена. Активен в конфликтных ситуациях, в сфере здравоохранения и сестринского образования.

Г-жа Этидал Эль Кабати

Дипломированная медсестра. Помощник генерального секретаря по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Общества Красного Полумесяца Йемена. Активен в конфликтных ситуациях и в сфере здравоохранения.