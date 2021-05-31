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Диетолог предостерегла от употребления соленой пищи на ночь

Диетолог предостерегла от употребления соленой пищи на ночь Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала ограничить употребление соленой пищи на ночь
Здоровье
31 мая 2021 г. 04:23
Диетолог предостерегла от употребления соленой пищи на ночь

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала ограничить употребление соленой пищи на ночь.

Как передает Report, врач в беседе с "Москвой 24" отметила, что есть вечером соленую пищу не очень хорошая идея, поскольку у человека ночью и так минимальная физическая активность, а соленая еда приводит к тому, что жидкость в таком состоянии будет задерживаться еще больше.

Между тем специалист призвала ориентироваться на состояние организма и на его чувствительность к соли в целом. Так, аккуратными с солеными продуктами стоит быть тем, кто замечает у себя склонность к отекам. Стоит проследить за реакцией организма на употребление соленой еды. Если установится взаимосвязь, то ограничения будут актуальны.

Также быть осторожными с солеными продуктами врач призвала людей с заболеваниями мочевыделительной системы, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися повышением артериального давления.

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