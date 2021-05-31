Диетолог предостерегла от употребления соленой пищи на ночь

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала ограничить употребление соленой пищи на ночь.
Как передает Report, врач в беседе с
Между тем специалист призвала ориентироваться на состояние организма и на его чувствительность к соли в целом. Так, аккуратными с солеными продуктами стоит быть тем, кто замечает у себя склонность к отекам. Стоит проследить за реакцией организма на употребление соленой еды. Если установится взаимосвязь, то ограничения будут актуальны.
Также быть осторожными с солеными продуктами врач призвала людей с заболеваниями мочевыделительной системы, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися повышением артериального давления.