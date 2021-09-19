Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом

Врачи в США, Швейцарии, Великобритании и Японии зарегистрировали среди детей случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, который вызывает заболевание дыхательных путей.

Врачи в США, Швейцарии, Великобритании и Японии зарегистрировали среди детей случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, который вызывает заболевание дыхательных путей.

Как передает Report со ссылкой на BBC , по словам ученых, пандемия COVID-19 повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ) и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

Глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага рассказал, что случаи заражения новым вирусом произошли еще в апреле, в результате чего сразу же были переполнены отделения интенсивной терапии.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много", - рассказал врач из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.