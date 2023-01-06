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Датский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik

Датский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik Азербайджанское представительство датского производителя лекарств Novo Nordisk A/S обратилось к работникам здравоохранения и населению.
Здоровье
6 января 2023 г. 16:21
Датский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik

Азербайджанское представительство датского производителя лекарств Novo Nordisk A/S обратилось к работникам здравоохранения и населению.

Как сообщает Report, в обращении, поступившем в отдел по связям с общественностью и коммуникациям Аналитического экспертного центра, говорится, что в связи с высоким спросом на препарат Ozempik®, наблюдаются многочисленные случаи подделки препарата дозировкой 0,5 мг/1,0 мг.

В представительстве отметили, что все случаи продажи контрафакта отслеживаются и регистрируются компанией Novo Nordisk. В настоящее время случаи фальсификации зафиксированы в Казахстане, России, Азербайджане и Узбекистане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDanimarka dərman istehsalçısı: "Azərbaycanda saxta insulin preparatı satılır"

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