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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 240 млн, а число летальных исходов приближается к 4,9 млн.
Здоровье
19 октября 2021 г. 00:21
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 240 млн, а число летальных исходов приближается к 4,9 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 240 260 449 инфицированных коронавирусом и 4 890 424 умерших. Число заразившихся увеличилось с пятницы на 810 462, летальных исходов - на 10 830.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 200 млн инфицированных была преодолена 5 августа, а в 175 млн - 13 июня.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 44 408 612. Далее следуют Индия (34 081 315), Бразилия (21 597 949), Великобритания (8 449 169), Россия (8 027 012), Турция (7 654 277), Франция (6 869 661), Иран (5 784 815) и Аргентина (5 268 653).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 240 milyon nəfəri ötüb

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