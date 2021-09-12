Число заражений COVID-19 в мире превысило 224 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 224 272 830.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 224 272 830.

Как передает Report, об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 624 806 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 921 394 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 236 921, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 655.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 989 164 заболевших, умерли 586 558 человек.