Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире возросло до 251 407 386.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире возросло до 251 407 386.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 072 104 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 46 798 031 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 758 916.

Второе место занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 388 579. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 461 849 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 909 298 заболевших, из них умерло 610 036 человек.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 652,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 338 человека, в Индии - 331, в Бразилии - 2 843.