Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от COVID для детей

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет.

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

Соответствующая информация о подаче документов также опубликована в государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что препарат будет состоять из двух доз. "Торговое наименование - "Гам-ковид-вак-д", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Раствор для внутримышечного введения, компонент I (0,5 мл/ доза) плюс компонент II (0,5 мл/доза). Срок годности - 15 месяцев", - следует из данных реестра.

Минздрав РФ 24 января 2022 года одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет.