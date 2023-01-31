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Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от COVID для детей

Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от COVID для детей Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет.
Здоровье
31 января 2023 г. 15:37
Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от COVID для детей

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

Соответствующая информация о подаче документов также опубликована в государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что препарат будет состоять из двух доз. "Торговое наименование - "Гам-ковид-вак-д", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Раствор для внутримышечного введения, компонент I (0,5 мл/ доза) плюс компонент II (0,5 мл/доза). Срок годности - 15 месяцев", - следует из данных реестра.

Минздрав РФ 24 января 2022 года одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет.

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