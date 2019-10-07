Азербайджан примет участие в конгрессе здравоохранения исламских стран в Тегеране

Азербайджанская делегация примет участие в IV Международном конгрессе здравоохранения исламских государств, который пройдет в Тегеране с 9 по 11 октября, сообщает Report со ссылкой на Tehran Times.

Конгресс, целью которого является объединение ученых, академиков и экспертов из государственных и частных секторов, будет проводиться в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и туризма для активизации отношений между исламскими странами в сфере оздоровительного (медицинского туризма).

В мероприятии, наряду с Азербайджаном, заявлено участие представителей Афганистана, Ирака, Турции, Индии, ЮАР, России, Сербии, Венгрии и Кыргзыстана.

По словам организаторов, участники намерены представить свои последние достижения и поделиться своим опытом, а также обсудить вопросы и идеи по улучшению экономического и технологического сотрудничества.