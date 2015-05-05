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    Азербайджан занимает 90-е место среди наиболее благоприятных для материнства стран

    Организация Save the Children составила рейтинг наиболее благоприятных для материнства стран мира

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 90-е место среди стран, наиболее благоприятных для материнства. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе организации Save the Children.

    При составлении рейтинга учитываются такие показатели как уровень здравоохранения в городах, показатели здоровья новорожденных, статистика гибели во время родов, условия, в которых дети появляются на свет, экономическая ситуация в стране. 

    Согласно данным доклада, Россия заняла 56-ое место в рейтинге, Турция  - 65, Грузия - 86, Армения - 103.

    Самыми благоприятными для материнства признаны скандинавские страны - Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания, Швеция. 

    Последние места в рейтинге заняли Нигер, Мали, Конго, ЦАР, Сомали.

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