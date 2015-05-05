Азербайджан занимает 90-е место среди наиболее благоприятных для материнства стран

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 90-е место среди стран, наиболее благоприятных для материнства. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе организации Save the Children.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели как уровень здравоохранения в городах, показатели здоровья новорожденных, статистика гибели во время родов, условия, в которых дети появляются на свет, экономическая ситуация в стране.

Согласно данным доклада, Россия заняла 56-ое место в рейтинге, Турция - 65, Грузия - 86, Армения - 103.

Самыми благоприятными для материнства признаны скандинавские страны - Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания, Швеция.

Последние места в рейтинге заняли Нигер, Мали, Конго, ЦАР, Сомали.