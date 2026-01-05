Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

Азербайджан отменил ранее введенный запрет на ввоз мяса животных и птицы из ряда зарубежных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), соответствующее решение принято после восстановления эпизоотического благополучия в затронутых регионах.

Согласно информации, в Монголии (аймаки Сухэ-Батор и Дорнод) ликвидированы заболевания оспы мелкого рогатого скота и нодулярного дерматита, в Палестине (провинции Тубас и Хеврон), а также в Китае (Гуанси-Чжуанский автономный район) устранена вспышка ящура. Кроме того, в Словакии (регион Нитра) ликвидирован очаг высокопатогенного птичьего гриппа.

В АПБА отметили, что на основании данных Всемирной организации здоровья животных после завершения установленного периода ожидания в указанных регионах был восстановлен эпизоотический статус.

Также отмечается, что Государственный таможенный комитет Азербайджана был проинформирован для принятия соответствующих мер.