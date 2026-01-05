Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Здоровье
    • 05 января, 2026
    • 13:35
    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Азербайджан отменил ранее введенный запрет на ввоз мяса животных и птицы из ряда зарубежных стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), соответствующее решение принято после восстановления эпизоотического благополучия в затронутых регионах.

    Согласно информации, в Монголии (аймаки Сухэ-Батор и Дорнод) ликвидированы заболевания оспы мелкого рогатого скота и нодулярного дерматита, в Палестине (провинции Тубас и Хеврон), а также в Китае (Гуанси-Чжуанский автономный район) устранена вспышка ящура. Кроме того, в Словакии (регион Нитра) ликвидирован очаг высокопатогенного птичьего гриппа.

    В АПБА отметили, что на основании данных Всемирной организации здоровья животных после завершения установленного периода ожидания в указанных регионах был восстановлен эпизоотический статус.

    Также отмечается, что Государственный таможенный комитет Азербайджана был проинформирован для принятия соответствующих мер.

    Азербайджан АПБА импорт мяса птица и птицепродукты заболевания животных эпидемия
    Azərbaycan bəzi ölkələrdən heyvan və quş əti idxalına qadağanı aradan qaldırıb

    Последние новости

    13:52

    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    В регионе
    13:42

    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Другие страны
    13:39

    Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрд

    Другие страны
    13:35

    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Здоровье
    13:34

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    В регионе
    13:23

    Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИ

    ИКТ
    13:14

    Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты

    Футбол
    13:09

    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ

    Kультурная политика
    13:05

    Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички

    Другие страны
    Лента новостей