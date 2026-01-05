İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan bəzi ölkələrdən heyvan və quş əti idxalına qadağanı aradan qaldırıb

    Sağlamlıq
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:06
    Azərbaycan bəzi ölkələrdən heyvan və quş əti idxalına qadağanı aradan qaldırıb

    Azərbaycan bir sıra ölkələrdən heyvan və quş ətinin gətirilməsinə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Monqolustanın Süxbaatar və Dornod vilayətlərində xırdabuynuzlu heyvanların çiçək və nodulyar dermatit xəstəlikləri, Fələstinin Tubas, Hevron əyalətlərində, həmçinin Çinin Quanqsi-Çjuanq muxtar rayonunda dabaq, Slovakiyanın Nitra diyarında isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi aradan qaldırılıb.

    Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatlarına əsasən, qeyd olunan ərazilərdə xəstəliyin ləğv edilməsindən sonra gözləmə müddəti başa çatıb və epizootik sağlamlıq statusu bərpa olunub.

    AQTA Azərbaycan ərazisinin yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə sözügedən regionlara tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Eyni zamanda müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məhdudiyyət heyvan və quş əti
    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Son xəbərlər

    13:55

    Azərbaycan çempionatı üçün dörd ölkədən altı əcnəbi hakim dəvət olunub

    Fərdi
    13:52
    Foto

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    13:52

    Niderlandın ən böyük aeroportu 500-ə yaxın reysi ləğv edib

    Digər ölkələr
    13:49

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    13:47

    Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıb

    Region
    13:37

    Maliyyə Nazirliyi "Vətəndaşın büdcə bələdçisi"ni hazırlayıb

    Maliyyə
    13:34

    Azərbaycan bir il ərzində hökumətlərin süni intellektdən istifadəyə hazırlıq indeksində 41 pillə irəliləyib

    İKT
    13:22

    İngiltərə klubunun hücumçusu "Sportinq"ə transfer olunub

    Futbol
    13:16

    Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti