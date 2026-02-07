Оборот ККА нового поколения в Азербайджане вырос на 13,3%

Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе текущего года составил 2 млрд 294,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 110 694 аппарата нового поколения ККА.