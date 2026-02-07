Оборот ККА нового поколения в Азербайджане вырос на 13,3%
Бизнес
- 07 февраля, 2026
- 14:25
Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе текущего года составил 2 млрд 294,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
На сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 110 694 аппарата нового поколения ККА.
Последние новости
15:22
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась найденная на улице коробкаВ регионе
15:06
Полузащитник Кёртис Джонс в центре внимания трех клубов АПЛФутбол
14:49
В Польше в жилом здании произошел взрыв, пострадали два человекаДругие страны
14:39
В Сальяне 17-летняя девушка умерла из-за высокой температурыПроисшествия
14:25
Оборот ККА нового поколения в Азербайджане вырос на 13,3%Бизнес
14:05
Зеленский: США хотят завершения войны в Украине к летуВ регионе
14:04
В Баку малолетние брат и сестра задохнулись угарным газомПроисшествия
13:53
Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоровВ регионе
13:40