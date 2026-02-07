Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Оборот ККА нового поколения в Азербайджане вырос на 13,3%

    Бизнес
    • 07 февраля, 2026
    • 14:25
    Оборот ККА нового поколения в Азербайджане вырос на 13,3%

    Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе текущего года составил 2 млрд 294,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    На сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 110 694 аппарата нового поколения ККА.

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 %-dən çox artıb
    Turnover via new generation cash registers in Azerbaijan rises in January
