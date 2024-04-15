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AQTA: Проблемы со здоровьем у Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением

AQTA: Проблемы со здоровьем у Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением Проблемы со здоровьем у народного писателя Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением.
Здоровье
15 апреля 2024 г. 12:47
AQTA: Проблемы со здоровьем у Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением

Проблемы со здоровьем у народного писателя Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением.

Об этом сообщили Report в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В агентстве отметили, что соответствующая информация была тщательно расследована.

"По итогам расследования было установлено, что информация о госпитализации Чингиза Абдуллаева из-за пищевого отравления не соответствует действительности. Проблемы со здоровьем у народного писателя не вызваны пищевым отравлением. Тиражирование подобной ​​информации без уточнения в официальных структурах недопустимо", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза сообщил Report, что состояние госпитализированного в Центральную таможенную больницу Чингиза Абдуллаева улучшилось и завтра его выпишут домой.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: Çingiz Abdullayevin səhhətində yaranan problem qida ilə əlaqəli deyil

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