AQTA: Проблемы со здоровьем у Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением

Проблемы со здоровьем у народного писателя Чингиза Абдуллаева не вызваны пищевым отравлением.
Об этом сообщили Report в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
В агентстве отметили, что соответствующая информация была тщательно расследована.
"По итогам расследования было установлено, что информация о госпитализации Чингиза Абдуллаева из-за пищевого отравления не соответствует действительности. Проблемы со здоровьем у народного писателя не вызваны пищевым отравлением. Тиражирование подобной информации без уточнения в официальных структурах недопустимо", - говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза сообщил Report, что состояние госпитализированного в Центральную таможенную больницу Чингиза Абдуллаева улучшилось и завтра его выпишут домой.