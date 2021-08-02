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Американские ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь

Американские ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни.
Здоровье
2 августа 2021 г. 19:53
Американские ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь

Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте.

Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.

"Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", - отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.

Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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