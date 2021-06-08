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Азербайджан и Турция организуют совместную выставку в Тбилиси

Азербайджан и Турция организуют совместную выставку в Тбилиси Посольства Азербайджана и Турции в Грузии планируют провести в Тбилиси совместную выставку.
Выставки
8 июня 2021 г. 15:51
Азербайджан и Турция организуют совместную выставку в Тбилиси
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Посольства Азербайджана и Турции в Грузии планируют провести в Тбилиси совместную выставку.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила посол Турции в этой стране Фатма Черен Язган.

По ее словам, выставка будет посвящена культурному наследию двух стран: "В настоящее время ведутся обсуждения в связи с организацией мероприятия. Я верю, что мы проведем выставку после пандемии и культурная дипломатия Турции и Азербайджана получит новый размах в Грузии".

Посол отметила, что возможно также проведение совместной выставки Турции, Азербайджана и Грузии - Кавказской выставки.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkey to organize joint exhibition in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Tbilisidə birgə sərgi təşkil edəcək

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