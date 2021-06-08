Азербайджан и Турция организуют совместную выставку в Тбилиси

Посольства Азербайджана и Турции в Грузии планируют провести в Тбилиси совместную выставку.

Посольства Азербайджана и Турции в Грузии планируют провести в Тбилиси совместную выставку.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила посол Турции в этой стране Фатма Черен Язган.

По ее словам, выставка будет посвящена культурному наследию двух стран: "В настоящее время ведутся обсуждения в связи с организацией мероприятия. Я верю, что мы проведем выставку после пандемии и культурная дипломатия Турции и Азербайджана получит новый размах в Грузии".

Посол отметила, что возможно также проведение совместной выставки Турции, Азербайджана и Грузии - Кавказской выставки.