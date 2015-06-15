Завотделом исполнительного секретариата ПЕА: Возвращение Гейдара Алиева предотвратило угрозу потери независимости азербайджанского народа

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Возвращение к власти 15 июня 1993 года великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева по настоятельному требованию народа способствовало открытию новой страницы в истории Азербайджана. Возвращение гениального государственного деятеля предотвратило угрозу потери независимости азербайджанского народа. В результате титанических усилий Гейдара Алиева в Азербайджане наступила стабильность, укрепилась вера народа в государство, открылись пути для развития нашей страны, обеспечения прав и свобод граждан".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом политического анализа и прогнозирования исполнительного секретариата ПЕА, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что политика Гейдара Алиева способствовала превращению Азербайджана в одно из авторитетных государств мира: "Сегодня Азербайджан становится могущественным государством, экономически усиливается, принимает у себя такие авторитетные международные мероприятия как первые Европейские игры. Успехи Азербайджана связаны с политикой Гейдара Алиева, усилиями президента Ильхама Алиева. Путь, начатый 15 июня 1993 года, и в дальнейшем будет вести нас к успехам".